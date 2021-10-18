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18 ноября, 19:14
НовостиПолитика

Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ обсудили в ходе семинара-совещания в Москве

Стратегию развития строительной отрасли и ЖКХ обсудили в ходе семинара-совещания в Москве

Участие в нём приняли руководитель Администрации Президента Сергей Кириенко, члены федерального Правительства, а также руководители регионов. В их число вошел и Глава Калмыкии. Основными темами обсуждения стали сокращения непригодного для проживания жилья, минимизация негативного воздействия на окружающую среду, энергоэффективность коммунальной инфраструктуры. 

«Сделал акцент на том, что нам нужно применять научный подход и пересмотреть технологии, которые мы используем, поделился Бату Хасиков. Считаю, что важно обязательно учитывать климатические особенности тех или иных регионов, изменения в климате».  

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