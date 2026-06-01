️Житель Элисты предстанет перед судом за передачу банковских карт для незаконных операций

Прокуратура города утвердила обвинительное заключение в отношении 23-летнего местного жителя. По данным следствия, в октябре 2025 года обвиняемый через мессенджер получил предложение за вознаграждение в размере 5 тысяч рублей открыть банковский счёт с дистанционным обслуживанием и банковскую карту, а затем передать их третьим лицам для проведения незаконных финансовых операций. Мужчина согласился и в роли подставного пользователя открыл счёт, который впоследствии передал неустановленным лицам. Аналогичным образом он открыл ещё четыре счёта в разных кредитных организациях и предоставил к ним доступ. Уголовное дело направлено в Элистинский городской суд.

Фото: Прокуратура Республики Калмыкия