ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям военной промышленности в Киеве

В Минобороны сообщили, что удар стал возмездием за теракт в Старобельске. Поражены десять предприятий столицы, выпускавших военную продукцию, в том числе ударные дроны. Среди них — объединение «Абрис ПТ», КБ «Спектр», «Завод Маяк» и госкомпания «УкрСпецэкспорт». Прилёты также пришлись на три территориальных центра комплектования ВСУ.

Кроме того, в Харьковской области поражены три предприятия ОПК, включая Харьковское государственное авиационное предприятие. В Днепропетровской области нанесён удар по предприятию компании Fire Point, выпускавшему комплектующие для ударных беспилотников большой дальности.