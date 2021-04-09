29 апреля, 23:54
 11 °C
90,15
74,38
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
29 апреля, 14:04
НовостиСтроительство

Жилье Калмыкии возводится с опережением прошлогоднего графика

Жилье Калмыкии возводится с опережением прошлогоднего графика

 

 Такие данные были озвучены в ходе заседании Правительственной комиссии по региональному развитию, которое провел вице-премьер России Марат Хуснуллин. Участие в нем приняли глава кабинета министров республики Юрий Зайцев, представители профильных ведомств, руководитель администрации Элисты Дмитрий Трапезников. Вопросы обсуждались в режиме селекторной связи. Речь шла о реализации нацпроекта «Жилье и городская среда», расселении из аварийного жилья и программе «Стимул».

 В республике в этом году запланирован ввод 92 тысяч квадратных метров жилья. На сегодня почти 29 тысяч из них - уже сданы. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли на 26%.

Отметим, что по программе «Стимул», инициированной Главой Калмыкии, предстоит проложить инженерные сети в западной части Элисты и коммуникации - по улице Правды, 3.

Кроме того, в городе запланировано расселение свыше 2 тысяч квадратных метров аварийного жилфонда. Речь идет о пятом доме в третьем микрорайоне, домах №53, №54 в 6 микрорайоне, а также дома №8 по улице Горького. Помимо столицы, расселять квартиры планируется в Лагани, Цаган-Амане и Яшалтинском районе. 

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия