В Национальном музее Калмыкии открылась выставка работ Владимира Ошланова

Среди известных калмыцких художников достойное место занимал живописец Владимир Ошланов. 10 февраля 2015 года мастер ушел из жизни. В Национальном музее им. Н.Н. Пальмова в память об этоме человеке сегодня в 16 часов, в День Рождения художника, в очередной раз откроется ретроспективная выставкаего работ, посвященная 60-летию автора.

Владимир Ошланов родился в селе Заволжье

Харабалинского района Астраханской области. В 1989 году окончил Астраханское художественное училище им. А.П. Власова. С момента окончания учебы был активным участником республиканских,региональных, всероссийских и международных выставок и конкурсов.

Диапазон творчества Владимира Ошланова отличается завидным разнообразием - его живопись раскрывает темы в разных жанрах: натюрморт,пейзаж, портрет, а как художник-оформитель он работал над созданием интерьерабуддийского храма в Москве, Пагоды семи дней в Элисте.

Экспозицию составляют 52 картины, созданные автором, начиная сконца 1980-х по 2015 годы.