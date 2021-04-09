Сегодня – Чистый Четверг

Один из важнейших дней страстной седмицы. Он олицетворяет очищение души и тела. В этот день произошла Тайная Вечеря. Главной народной традицией считается очищение тела. Считалось, что вода обладает целебными свойствами именно в ночь на Чистый Четверг. Вода в этот день даст здоровье и удачу на год вперёд и может смыть накопившиеся грехи, как и на Крещение. Также, по поверьям, следует сделать генуборку у себя дома: постирать одежду и избавиться от ненужных вещей. Это поможет решить многие накопившиеся проблемы и позволит впустить в свою жизнь что-то новое.