Площади отрождения саранчовых вредителей уменьшились на четверть

Об этом сообщает в своем телеграм-канале министр сельского хозяйства Максим Менкнасунов. Накануне он провел рабочее совещание в поселке Комсомольский Черноземельского района. Там отрождение саранчовых вредителей прогнозируется на конец апреля-начало мая. Площади для обработки в районе составят около 8 тысяч гектаров.

По его словам, в прошлом году с особым вниманием подошли к борьбе с саранчовыми и на территории республики. Подход к этой проблеме был кардинальным образом изменен.

В результате обследовано чуть более 3 млн гектаров, что в 3,5 раза больше, чем в 2020 году. Истребительные мероприятия проведены на площади в 97 тысяч гектаров, было задействовано более 200 единиц техники, в том числе более десятка авиабортов, закуплен необходимый объем ядохимикатов. Из резервного фонда республики было выделено 15 млн рублей на возмещение понесённых затрат сельхоз товаропроизводителей».

Итогом проведённой работы стали хорошие прогнозы Россельхозцентра на этот сезон. Но в этом году расслабляться не стоит - подчеркнул Менкнасунов.