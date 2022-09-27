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20 октября, 12:23
Новости

Желающие оказать помощь мобилизованным гражданам и их семьям могут присоединиться к волонтерскому движению

Желающие оказать помощь мобилизованным гражданам и их семьям могут присоединиться к волонтерскому движению

На базе республиканского центра спортивной подготовки "Ойрат Арена" открылся пункт приема гуманитарной помощи и посылок.

В региональном штабе семьи мобилизованных граждан получат адресную, бытовую, юридическую и психологическую поддержку.

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