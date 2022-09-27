МЧС предупреждает!

Завтра 21 октября на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 22 м/с. Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности.



Во время сильного ветра:



- Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;



- На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;



- Нельзя находиться вблизи деревьев и парковать рядом с ними машины;



- Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.