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20 октября, 12:40
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МЧС предупреждает!

МЧС предупреждает!

Завтра 21 октября на территории республики ожидается усиление западного ветра с порывами до 22 м/с. Главное управление МЧС России по Республике Калмыкия убедительно рекомендует соблюдать меры личной безопасности.

Во время сильного ветра:

- Все окна домов необходимо плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;

- На улице следует держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач;

- Нельзя находиться вблизи деревьев и парковать рядом с ними машины;

- Если скорость ветра достигает критической отметки, необходимо держаться как можно дальше от окон в жилом или рабочем помещении.

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