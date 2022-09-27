Тема сегодняшнего прямого эфира Радио Калмыкии - обеспечение жильем детей–сирот и правовые аспекты данной проблемы

В программе "Здесь и сейчас" примут участие исполнительный директор – Руководитель Аппарата Регионального отделения Ассоциации юристов России по РК Елена Крылова и Уполномоченный по правам человека в РК Валерий Чуб.



Эфир состоится на частоте 102,7FM в 13:15. Ждем ваших звонков по телефону – 4–11–26.