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20 октября, 12:00
Новости

Тема сегодняшнего прямого эфира Радио Калмыкии - обеспечение жильем детей–сирот и правовые аспекты данной проблемы

Тема сегодняшнего прямого эфира Радио Калмыкии - обеспечение жильем детей–сирот и правовые аспекты данной проблемы

В программе "Здесь и сейчас" примут участие исполнительный директор – Руководитель Аппарата Регионального отделения Ассоциации юристов России по РК Елена Крылова и Уполномоченный по правам человека в РК Валерий Чуб.

Эфир состоится на частоте 102,7FM в 13:15. Ждем ваших звонков по телефону – 4–11–26.

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