Так называется книга члена Союза писателей России Василия Церенова. Сегодня состоялась презентация издания, созданного по материалам фондовых коллекций Национального музея Калмыкии.

Теперь о первых калмыцких художниках - Лиджи Очирове, Иване Нусхаеве, Эрдни Шараеве – узнаем много нового и интересного. А все - благодаря большой кропотливой работе Василия Церенова, автора нового издания «Зеркало гравюры. Национальный мир калмыков в творчестве художников 20 века».

По словам Василия Церенова, подлинные работы мастеров кисти не сохранились. Они пропали во время немецкой оккупации Элисты. И только благодаря фотографу Сергею Сеферову, который побывал в калмыцких степях в 40-е годы и запечатлел произведения художников, мы имеем представление об их творчестве.

Очерки Церенова подкупают чистотой литературного языка, по словам научного сотрудника Национального музея Марии Дорджиевой, еще и чутьем истинного исследователя. Василий Зулкаевич в поисках информации побывал в тех местах, где родились, жили и творили мастера.

В книге также использованы архивные документы и воспоминания современников. Иллюстрировано издание фотографиями, большинство которых публикуются впервые.