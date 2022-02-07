Учитель, воин журналист. На здании Дома печати появилась памятная доска, посвященная Ярославу Джамбинову

В эти дни исполнилось бы 100 лет известному журналисту, многие годы руководившему республиканской газетой «ХальмУнн» Ярославу Сайковичу Джамбинову. Несмотря на непогоду, все, кто знал его лично, многочисленные ученики, те, кому он дал путёвку в жизнь и научил главному в профессии журналиста, пришли, чтобы почтит память учителя, коллеги и достойного человека.

Умный, искренний, необыкновенно харизматичный человек. Так о Ярославе Джамбинове вспоминали знавшие его лично - соратники и ученики. Уроженец хутора Абганеро-Гаханкины после Астраханского педагогического училища преподавал в сельской школе калмыцкий язык. А в годы военного лихолетья в числе первых встал на защиту Родины.

Известный в республике общественный деятель Иван Басангов проработал с ним бок о бок в разных сферах много лет. Джамбинов 16 лет возглавлял главную республиканскую газету «Хальмг Унн».

Ярослав Джамбинов, Заслуженный работник культуры Российской Федерации, награждён Орденом Држбы народов и Орденом Отечественной войны II степени. Один из немногих журналистов Калмыкии блестяще владеющий и пишущий на русском и калмыцком языках. Как руководитель умел к каждому найти свой подход. Для Валентины Бариновой, 45 лет работающей в газете «Хальмг Унн», Ярослав Сайкович стал главным учителем в профессии.

Профессионал своего дела, умный и очень талантливый человек Ярослав Джамбинов оставил после себя яркий след в истории Калмыкии и многочисленных учеников. Его дело и имя достойно продолжили и его трое детей и пятеро внуков.