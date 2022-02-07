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4 марта, 21:05
НовостиПроисшествия

Штормовой ветер сегодня в Калмыкии стал причиной обрывов электросетей

Штормовой ветер сегодня в Калмыкии стал причиной обрывов электросетей

Жалобы в диспетчерскую службу поступили от жителей Черноземельского, Лаганского, Яшалтинского и Целинного районов, сообщили в энергокомпании. Там заверили, что обращения обрабатываются в оперативном порядке. В режиме повышенной готовности находятся около 60 аварийных бригад. Нарушений в электроснабжении социально значимых объектов не зафиксировано. В случае необходимости - электроснабжение на них будет восстановлено за счёт переподключения или резервных источников.

По данным регионального Гидрометцентра, непогода сохранится и завтра днём. Калмыцкие спасатели рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.

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