Штормовой ветер сегодня в Калмыкии стал причиной обрывов электросетей

Жалобы в диспетчерскую службу поступили от жителей Черноземельского, Лаганского, Яшалтинского и Целинного районов, сообщили в энергокомпании. Там заверили, что обращения обрабатываются в оперативном порядке. В режиме повышенной готовности находятся около 60 аварийных бригад. Нарушений в электроснабжении социально значимых объектов не зафиксировано. В случае необходимости - электроснабжение на них будет восстановлено за счёт переподключения или резервных источников.

По данным регионального Гидрометцентра, непогода сохранится и завтра днём. Калмыцкие спасатели рекомендует соблюдать меры личной безопасности, воздержаться от выездов за город без крайней необходимости.