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23 января, 09:03
Новости

Заявление на участие в ЕГЭ этого года можно подать до 1 февраля включительно

Заявление на участие в ЕГЭ этого года можно подать до 1 февраля включительно

Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки. ЕГЭ-2023 пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября).

Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном сайте регионального Минобра. В заявлении на участие в экзамене необходимо перечислить предметы, которые планирует сдавать участник.

Русский язык и математика являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.

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