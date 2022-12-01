Заявление на участие в ЕГЭ этого года можно подать до 1 февраля включительно

Об этом сообщает пресс-служба регионального Министерства образования и науки. ЕГЭ-2023 пройдет в три этапа: досрочный (с 20 марта по 19 апреля), основной (с 26 мая по 1 июля) и дополнительный (с 6 по 19 сентября).



Ознакомиться с расписанием экзаменов можно на официальном сайте регионального Минобра. В заявлении на участие в экзамене необходимо перечислить предметы, которые планирует сдавать участник.



Русский язык и математика являются обязательными для выпускников текущего года. Успешная сдача этих предметов необходима для получения аттестата о среднем общем образовании.