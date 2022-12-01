Калмыцкие школьники узнали о технологиях, способных предсказать погоду

В рамках "Урока цифры" министр цифрового развития республики Алексей Этеев рассказал ученикам элистинской школы № 3 имени Сергиенко чем занимается метеоролог, для чего нужны метеорадары и метеозонды и как во всем этом помогает искусственный интеллект.



На сайте проекта после видеолекции ребята смогли закрепить знания с помощью тренажера и получить сертификат о прохождении темы.