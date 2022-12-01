23 января, 12:28
 0 °C
74,34
68,67
  • BANNER
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
23 января, 08:47
Новости

Калмыцкие школьники узнали о технологиях, способных предсказать погоду

Калмыцкие школьники узнали о технологиях, способных предсказать погоду

В рамках "Урока цифры" министр цифрового развития республики Алексей Этеев рассказал ученикам элистинской школы № 3 имени Сергиенко чем занимается метеоролог, для чего нужны метеорадары и метеозонды и как во всем этом помогает искусственный интеллект.

На сайте проекта после видеолекции ребята смогли закрепить знания с помощью тренажера и получить сертификат о прохождении темы.

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия