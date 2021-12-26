Заявите о себе масштабно! Продолжается регистрация на конкурс «Флагманы образования. Студенты»

Она продлится до 15 января. Если вы учитесь в ВУЗе на 2 курсе и выше или получаете педагогическую специальность в колледже, старше 18 лет и хотите развиваться, понимаете, как важен обмен опытом, то этот конкурс для вас. На первом отборочном этапе участникам предстоит пройти онлайн-тестирование, по его итогам определятся полуфиналисты в восьми федеральных округах.

В финал выйдут 175 участников. Они смогут пройти стажировку в образовательных организациях, программу повышения квалификации, а также получат призы и подарки от партнеров конкурса.