Чем опасен новый штамм коронавируса?

На эту тему сегодня в прямом эфире говорили министр здравоохранения и главный санитарный врач республики. По словам Юрия Кикенова, уровень заразности у «Омикрона» на несколько порядков выше, чем у «Дельты» и «Индийского штамма».

С появлением опасного штамма, по прогнозам экспертов, количество больных может возрасти до 30 тысяч человек. Это в разы больше, чем в третью, наиболее тяжелую волну в регионе.

Тогда в госпиталях находилось до 4,5 тысяч человек. Как отметил Джангар Санджиев, новый штамм имеет быстрое распространение среди детей. Тогда как ранее, они были менее подвержены вирусу. По его словам, в ближайшее время ожидается поставка вакцины для детей и подростков от 12 лет. Это тот же двухфазный «Спутник V», но разведенный в 5 раз. Также к концу недели в РДМЦ начнет работу современная ПЦР-лаборатория с мощной пропускной способностью.