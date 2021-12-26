До конца года в республике продлено действие закона о пониженных ставках по упрощенной системе налогообложения

Об этом сообщается на официальном сайте Главы республики. Также Бату Хасиков добавил, что в числе новых мер поддержки — субсидирование до 75% затрат по возмещению страховых взносов на вновь созданное рабочее место. «Создание максимально облегченных условий для бизнеса позволит существенно улучшить ситуацию в сфере занятости населения в нашей республике», – отметил Глава Калмыкии.

Он также подчеркнул, что на сегодняшний день в республике реализуются пять соглашений о сотрудничестве с другими странами, что позволило калмыцким предпринимателям выйти на экспорт.

В завершение Глава региона подчеркнул: «Уверен, принимаемые на уровне республики меры поддержки привлекут в предпринимательскую сферу больше граждан. Важно, чтобы и бизнес-сообщество проявляло инициативу и активно участвовало в развитии родной Калмыкии».