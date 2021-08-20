15 октября, 11:26
Объявлен городской онлайн-конкурс для детей с ограниченные возможностями здоровья «Салют талантов»
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Для участия необходимо записать видео конкурсной работы и опубликовать на своей странице в инстаграм, отметив официальную страницу Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города.
Конкурс проводится в заочном режиме, в трёх номинациях: «Слова имеют собственную душу», «Чудо своими руками» и «Музыка детских сердец».
Принять участие могут дети от 7-18 лет. Заявки принимаются до 29 октября на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..