Объявлен городской онлайн-конкурс для детей с ограниченные возможностями здоровья «Салют талантов»

Для участия необходимо записать видео конкурсной работы и опубликовать на своей странице в инстаграм, отметив официальную страницу Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города.

Конкурс проводится в заочном режиме, в трёх номинациях: «Слова имеют собственную душу», «Чудо своими руками» и «Музыка детских сердец».

Принять участие могут дети от 7-18 лет. Заявки принимаются до 29 октября на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра. .