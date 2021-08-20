15 октября, 11:08
 18 °C
83,33
71,78
  • Imgonline Com Ua Resize BhYOfVomWA
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
15 октября, 11:26
НовостиСоциальная политикаКультура

Объявлен городской онлайн-конкурс для детей с ограниченные возможностями здоровья «Салют талантов»

Объявлен городской онлайн-конкурс для детей с ограниченные возможностями здоровья «Салют талантов»

Для участия необходимо записать видео конкурсной работы и опубликовать на своей странице в инстаграм, отметив официальную страницу Комитета по делам молодежи и спорта Администрации города.

Конкурс проводится в заочном режиме, в трёх номинациях: «Слова имеют собственную душу», «Чудо своими руками» и «Музыка детских сердец».

Принять участие могут дети от 7-18 лет. Заявки принимаются до 29 октября на электронную почту Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра..

 Читайте наши новости в Одноклассниках!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия