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15 октября, 12:23
НовостиКультура

Сегодня в Национальном музее состоится открытие выставки калмыцкого художника Василия Хахулина

Сегодня в Национальном музее состоится открытие выставки калмыцкого художника Василия Хахулина

Его талант многогранен. Помимо преподавательской деятельности, он активно занимается творчеством и даже успешно выступает совместно с Национальным оркестром калмыцких народных инструментов, исполняя русские народные песни и романсы. Работы Заслуженного работника культуры страны находятся в частных коллекциях России и за рубежом, в фондах Нацмузея.

Василий Иванович работает в разных видах и жанрах изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетно-тематические картины. Он также автор многочисленных графических и акварельных произведений.

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