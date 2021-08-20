Сегодня в Национальном музее состоится открытие выставки калмыцкого художника Василия Хахулина

Его талант многогранен. Помимо преподавательской деятельности, он активно занимается творчеством и даже успешно выступает совместно с Национальным оркестром калмыцких народных инструментов, исполняя русские народные песни и романсы. Работы Заслуженного работника культуры страны находятся в частных коллекциях России и за рубежом, в фондах Нацмузея.

Василий Иванович работает в разных видах и жанрах изобразительного искусства: портрет, пейзаж, натюрморт, сюжетно-тематические картины. Он также автор многочисленных графических и акварельных произведений.