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8 июля, 13:30
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Завтра весь буддийский мир будет отмечать День первого поворота Колеса Учения - «Номин күрдин дүүцң»

Завтра весь буддийский мир будет отмечать День первого поворота Колеса Учения - «Номин күрдин дүүцң»

Это важное событие для всех верующих. По этому случаю в 8.00 утра пройдет ритуал «Мәәдрин эргц». Считается, что в этот день, более 2500 лет назад, Будда Шакьямуни, достигнув Просветления дал свое первое Учение, и посвятил его Четырем благородным истинам.

Каждый год в Центральном хуруле в этот день проходят большие праздничные мероприятия. После ритуала состоится праздничный молебен.

А в 15.00ч. все желающие могут посетить лекцию досточтимого геше Джагба Гьяцо «Четыре благородные истины», которая пройдет в конференц-зале.

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