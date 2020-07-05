Завтра весь буддийский мир будет отмечать День первого поворота Колеса Учения - «Номин күрдин дүүцң»

Это важное событие для всех верующих. По этому случаю в 8.00 утра пройдет ритуал «Мәәдрин эргц». Считается, что в этот день, более 2500 лет назад, Будда Шакьямуни, достигнув Просветления дал свое первое Учение, и посвятил его Четырем благородным истинам.

Каждый год в Центральном хуруле в этот день проходят большие праздничные мероприятия. После ритуала состоится праздничный молебен.

А в 15.00ч. все желающие могут посетить лекцию досточтимого геше Джагба Гьяцо «Четыре благородные истины», которая пройдет в конференц-зале.