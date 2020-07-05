Режим 1% упрощенной системы налогооблажения для малого бизнеса будет продлён до 2030 года

Таково поручение Главы Калмыкии Правительству республики, а депутаты Народного Хурала должны оперативно рассмотреть этот законопроект.

Как заявил Бату Хасиков: «мы оказываем поддержку малому и среднему предпринимательству в виде налоговых преференций, льготных займов и субсидий. В результате за 5 лет количество предприятий МСП выросло с 9 до 21 тысячи».

Также глава поручил Правительству разработать дополнительные меры поддержки для тех предпринимателей, кто создаёт в республике новые рабочие места.