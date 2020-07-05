Сегодня в Кетченерах состоится показ фильма «Душа, устремленная в небо» о священнослужителе Намке Кичикове

Он был одним из первых выпускников высшей буддийской школы калмыцкого монастыря Цанит Чееря.

После десяти лет обучения был направлен для дальнейшей учебы в Тибет, где получил дипломы доктора народной медицины и астролога, изучал методы и приемы лечения, растительный мир степи, готовил лекарственные препараты, совершал ритуалы, основанные на священных буддийских текстах и мантрах, призванных устранять препятствия на пути к исцелению.