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9 июля, 08:55
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Сегодня в Кетченерах состоится показ фильма «Душа, устремленная в небо» о священнослужителе Намке Кичикове

Сегодня в Кетченерах состоится показ фильма «Душа, устремленная в небо» о священнослужителе Намке Кичикове

Он был одним из первых выпускников высшей буддийской школы калмыцкого монастыря Цанит Чееря.

После десяти лет обучения был направлен для дальнейшей учебы в Тибет, где получил дипломы доктора народной медицины и астролога, изучал методы и приемы лечения, растительный мир степи, готовил лекарственные препараты, совершал ритуалы, основанные на священных буддийских текстах и мантрах, призванных устранять препятствия на пути к исцелению.

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