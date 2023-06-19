Завтра вечером в Русском театре драмы и комедии состоится концерт – презентация сборника калмыцких колыбельных «Саатулын дуд»

Автор проекта – молодая мама Аюна Мазурова, которая вокруг себя объединила активистов. Ее идею даже поддержал Герой Калмыкии, заслуженный деятель искусств республики Аркадий Манджиев. Он успел написать музыку к двум колыбельным. Поэтому, организаторы посвятили концерт памяти выдающегося композитора. На сцене выступят Лиджи Горяев, Гилян Бембеева, Дмитрий Шараев, Диана Босхомджиева и другие. Прозвучат как уже полюбившиеся в народе, так и новые колыбельные песни.