Август и сентябрь – самые популярные месяцы для отпуска у жителей Калмыкии

Таковы данные опроса, проведенного службой исследований онлайн – платформы по поиску работы. Отдыхать в последнем месяце лета предпочитает почти половина из работающих жителей Калмыкии. На втором месте – сентябрь, именно тогда в бархатный сезон уходят в отпуск 41 процент опрошенных. Но эксперт по трудовому праву, юрист онлайн платформы комментирует, что с точки зрения денег, в 23 году наиболее выгодно брать отпуск в августе – в нем максимальное количество рабочих дней, затем - в октябре.



Это связано с особенностями расчета выплат и зарплаты за отработанные дни. Наименее выгодно – в январе и феврале. При этом, по данным опроса, размером своих отпускных доволен лишь каждый четвертый житель Калмыкии.