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21 июня, 10:23
Новости

В Октябрьском районе работникам ООО «ЮСК» погашена задолженность по заработной плате почти на полмиллиона рублей

В Октябрьском районе работникам ООО «ЮСК» погашена задолженность по заработной плате почти на полмиллиона рублей

А генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности. Добиться этого помогли сотрудники прокуратуры. Как выяснилось, в ходе проверки, руководством предприятия в установленном порядке не были заключены трудовые договоры с восемью работниками, заработная плата за отработанные период не выплачивалась. В их защиту надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требования.

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