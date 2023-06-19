В Октябрьском районе работникам ООО «ЮСК» погашена задолженность по заработной плате почти на полмиллиона рублей

А генеральный директор предприятия привлечен к административной ответственности. Добиться этого помогли сотрудники прокуратуры. Как выяснилось, в ходе проверки, руководством предприятия в установленном порядке не были заключены трудовые договоры с восемью работниками, заработная плата за отработанные период не выплачивалась. В их защиту надзорное ведомство обратилось в суд, который удовлетворил требования.