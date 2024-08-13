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14 августа, 18:00
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Завтра в прямом эфире радиопрограммы «Актуальное интервью» примет участие министр внутренних дел по Калмыкии, полковник полиции Дмитрий Григорье

Завтра в прямом эфире радиопрограммы «Актуальное интервью» примет участие министр внутренних дел по Калмыкии, полковник полиции Дмитрий Григорье

В передаче речь пойдет о самых распространенных способах мошенничества в республике, в том числе и о преступлениях с использованием АйТи – технологий. Также в ходе эфира ведущая и гость обсудят тему безопасности дорожного движения на территории региона.

Слушайте радиопрограмму «Актуальное интервью» в четверг, 15 августа в региональном блоке Радио России - Калмыкия в 13 часов 10 минут на частоте 102 и 7 ФМ. Звоните и задавайте свои вопросы по телефону в студии 4-11-26.

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