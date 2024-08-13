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14 августа, 18:02
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Калмыкия может стать участницей нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Калмыкия может стать участницей нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство»

Его формирование сейчас завершает Правительство России. Документ представят премьер-министру Михаилу Мишустину до конца августа. В его поручении членам кабинета министров отмечено, что при доработке нацпроекта необходимо уделить внимание доступности туристических услуг для разных социально-демографических группы.

Какие перспективы открываются перед степным регионом - в материале нашего корреспондента.

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