Калмыкия может стать участницей нового нацпроекта «Туризм и гостеприимство»
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Его формирование сейчас завершает Правительство России. Документ представят премьер-министру Михаилу Мишустину до конца августа. В его поручении членам кабинета министров отмечено, что при доработке нацпроекта необходимо уделить внимание доступности туристических услуг для разных социально-демографических группы.
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