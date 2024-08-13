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14 августа, 17:58
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Сегодня православные Калмыкии празднуют медовый спас

Сегодня православные Калмыкии празднуют медовый спас

Его название проистекает из слова «спасаться» и связано со сбором урожая, то есть сохранением запасов продовольствия на зиму. В календаре церковных торжеств их три - медовый, яблочный и ореховый.

Каждый из трех августовских Спасов имеет свою историю и традиции, связанные с угощениями. Первый – медовый отмечается 14 августа. Такое название праздник получил в честь пасечников, которые в это время обычно приступали к своей работе.

В этот день было принято прославлять их труд. С раннего утра православные в храме освятили мед, после чего его можно есть. Это важная церковная традиция.

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