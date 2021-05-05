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12 мая, 14:53
Новости

Завтра в Калмыкии пройдет второй межрегиональный форум молодежных избирательных комиссий «Молодежь. Выборы. Власть»

Завтра в Калмыкии пройдет второй межрегиональный форум молодежных избирательных комиссий «Молодежь. Выборы. Власть»

Для участия в нем в Элисту прибыл член Центральной избирательной комиссии России Антон Лопатин. Сегодня он уже встретился с главой республики. Вместе с Бату Хасиковым в режиме ВКС Антон Лопатин провел совещание с участием Председателя Центризбиркома Эллой Памфиловой. Она отметила значительно повысившийся уровень качества работы избиркома республики и важность института медианаблюдателей в избирательном процессе.

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