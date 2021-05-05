Сегодня во всем мире чествуют медицинских сестер

В Калмыкии этот профессиональный праздник объединяет около двух с половиной тысяч человек. Среди качеств, которые пациенты считают главными для представителей этой профессии - неравнодушие, способность к сопереживанию и доброта.

Именно такие медсестры работают в калмыцких больницах. Многие из них сегодня находятся на передовой, оказывая помощь зараженным коронавирусной инфекцией и обделяя вниманием свои собственные семьи. О нелегком сестринском деле в нашем следующем репортаже.

Вера Номгонова работает медсестрой в физиотерапевтическом отделении республиканской больницы. В профессии вот уже 42 года. Она отличник здравоохранения России. По ее словам, важно в профессии - любить людей, чувствовать их боль как свою. А еще, на нас большая ответственность, продолжает Вера Анджаевна.

Здоровье — главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, поэтому труд медсестры всегда был и остается востребованным и уважаемым. В их честь – торжественное мероприятие, в котором принял участие Глава республики Бату Хасиков. Он отметил, что сейчас в регионе снижаются ковидные ограничения и возобновляются плановые услуги. Кроме того, он добавил, что впервые за долгие годы старшие медсёстры ресбольницы начали проходить обучение в НИИ скорой помощи им. Склифосовского. Также средний медперсонал стал участником федеральной программы «Земский фельдшер» и получил единовременные выплаты.

Кульминация торжественного момента – церемония награждения. Отмечен труд тех, кто посвятил профессии немало лет, отдавая тепло души и сердца тем, кто нуждался в их помощи и поддержке. Слова благодарности адресовал виновникам торжества и председатель Народного Хурала – Анатолий Козачко. Знак "Отличник здравоохранения» вручили Татьяне Кравцовой, медсестре – анастезисту реанимационного отделения.

На сегодня в республиканской больнице имени Жемчуева трудятся более 700 медсестер и медбратьев. «Основная работа лежит на именно на них - они вообще не присядут, не прислонятся, у них постоянное движение, уход, капельницы, вся-вся работа, в основном, на них», - отмечает главный врач медицинского учреждения Александр Калаев. И сегодня же – приняли решение провести конкурс на звание «Лучшая медсестра республиканской больницы».

И в праздничный день медсестры продолжают работать, ухаживать за пациентами, давая им веру в победу над болезнью. А говорить им спасибо можно и нужно каждый день.