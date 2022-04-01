Первый приплод молодняка получили в республике от скрещивания дагестанской горной и африканской породы «Дорпер»

Эта совместная работа ученых-селекционеров двух регионов: Калмыкии и Дагестана, которая длилась не один год. Ягнята отличаются повышенной мясной продуктивностью. Ольга Эняева продолжит.

Хорошие привесы уже в первые месяцы жизни. Ягнята поражают крепкой конституцией. А чтобы получить новое потомство ученые - селекционеры Калмыкии и Дагестана трудились более семи лет. В этом и цель эксперимента: скрещивание овец дагестанской горной и африканской породы «Дорпер» для получения нового типа с повышенными мясными показателями, - говорит директор Калмыцкого научно-исследовательского института сельского хозяйства Анатолий Арилов.

Для проведения эксперимента ученые тщательно подошли к отбору животных. Африканская порода «Дорпер» близка по внешнему виду к калмыцкой. Такая же черноголовая, со светлой овчиной и выведена она в аналогичных климатических условиях. По словам Арилова, еще предстоит длительная селекционная работа, а результаты пока обнадеживают, первое поколение помесного поголовья унаследовало лучшие качества от дагестанской овцы и африканского барана. Животные демонстрируют интенсивный прирост живой массы. При этом исчез курдюк, а это несколько килограммов невостребованного на рынке жира.

Теперь у многих российских фермеров появится возможность приобрести молодняк не за границей, а в Калмыкии. Таким образом, решается вопрос импортозамещения. Ну, а чтобы повысить продуктивность животных, необходимо улучшить и кормовую базу. Элитное поголовье требует особого содержания. Даже зимой их кормили зеленой массой, выращенной гидропонным методом - это современная технология изготовления натурального корма при комнатной температуре. По словам ученых, овцеводство для жителей степного региона - это не только шерсть, мясо, но и целый уклад жизни. А потому необходим научный подход, а также государственная поддержка, возможно даже с использованием зарубежного опыта.