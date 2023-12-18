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19 декабря, 13:41
НовостиСпорт

Завтра в Элисте состоится одно из главных спортивных событий года

Завтра в Элисте состоится одно из главных спортивных событий года

Поединок между яркими боксерами Чингизом Натыровым – бронзовым призером чемпионата мира по боксу среди студентов и Арменом Атаевым – 2-х кратным победителем первенства Вооруженных сил России.

Встреча состоится в Ойрат-Арене в рамках вечера бокса «Стремись и побеждай» и фестиваля единоборств «Джампа Тайши». А это значит, что зрителям предстоит увидеть и поболеть за спортсменов, которые продемонстрируют свое искусство и мастерство в национальных видах спорта. Это поединки, включающие борьбу « Бок бярлдян», а также на поясах и кикбоксингу.

У организаторов еще одна важная задача – вовлечь в активный образ жизни и занятия спортом максимальное число детей и подростков. Для них - Герои ринга, в первую очередь Чингиз Натыров, пример профессиональной успешной карьеры.

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