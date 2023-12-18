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19 декабря, 13:47
НовостиПроисшествия

Сотрудниками полиции Черноземельского района задержан житель Ставропольского края, находящийся в розыске

Сотрудниками полиции Черноземельского района задержан житель Ставропольского края, находящийся в розыске

Сотрудниками уголовного розыска Отделения полиции с местом дислокации п.Комсомольский в ходе рейдовых мероприятий на территории одной из животноводческих стоянок был задержан 41-летний житель Ставропольского края. Установлено, что мужчина находится в розыске как лицо, подозреваемое в совершении преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ (кража).

В настоящее время задержанный гражданин передан инициатору розыска – отделению полиции Ставропольского края.

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