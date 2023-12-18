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19 декабря, 13:07
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Владимир Путин посетил стенд Калмыкии в Москве

Владимир Путин посетил стенд Калмыкии в Москве

А представил степную республику министр цифрового развития республики Алексей Этеев, который обозначил основной лейтмотив стенда, как симбиоз традиций, самобытности и современных технологий. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Глава государства обратил внимание на то, что Калмыкия продумала каждый штрих, каждый нюанс во время подготовки к выставке на ВДНХ. Красивый стенд, так отозвался Президент.

Фото: Алексей Этеев

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