Владимир Путин посетил стенд Калмыкии в Москве

А представил степную республику министр цифрового развития республики Алексей Этеев, который обозначил основной лейтмотив стенда, как симбиоз традиций, самобытности и современных технологий. Об этом он сообщил на своей странице в соцсетях.

Глава государства обратил внимание на то, что Калмыкия продумала каждый штрих, каждый нюанс во время подготовки к выставке на ВДНХ. Красивый стенд, так отозвался Президент.

Фото: Алексей Этеев