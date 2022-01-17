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9 февраля, 19:40
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Завтра на канале «Россия 24» смотрите продолжение телемарафона «Наш Кугультинов»

Завтра на канале «Россия 24» смотрите продолжение телемарафона «Наш Кугультинов»

Это возможность прикоснуться к его лирической поэзии, узнать побольше о нем как о человеке и общественном деятеле.

Напомним, с 1988 года по 1992 народный поэт Калмыкии Давид Кугультинов был депутатом Верховного Совета СССР. В одной из наших архивных передач сохранился фрагмент записи его выступления на всесоюзном съезде. Народный поэт Калмыкии говорил в этот день о Пушкине, а по мнению избирателей поэт в первую очередь должен был говорить о республиканских проблемах. Своим отношением к творчеству и личности поэта поделился депутат Государственной Думы Бадма Башанкаев.

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