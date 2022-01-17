Бадма Башанкаев о первых итогах парламентской работы

Работа управляющих компаний, регулирование в сфере госзакупок, безопасность дорожного движения - эти и многие другие направления являются приоритетными в законотворческой деятельности депутата Государственной думы Бадмы Башанкаева. В интервью нашему телеканалу он рассказал о первых итогах парламентской работы.

Кроме того, в сложных эпидемиологических условиях особенно актуальными становятся проблемы цифровизации лечебных учреждений и медицинского права.