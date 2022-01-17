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9 февраля, 19:49
НовостиОбщество

С 1 марта вступают в силу новые правила регистрации маломерных судов

С 1 марта вступают в силу новые правила регистрации маломерных судов

Теперь, используя интернет, или посетив МФЦ через портал Госуслуг, можно предоставить в ГИМС все необходимые документы, оплатить пошлину, договориться о дате осмотра маломерного судна и получения судового билета. Также сохраняется возможность предоставления их на бумажном носителе.

По новым правилам регистрации уже невозможно будет снять лодку с учета по договору купли-продажи и не ставить маломерное судно на учет для того, чтобы не платить налог.

Еще одно из нововведений - если приобрели маломерное судно у прежнего хозяина, вам не придется заново получать новые номера.

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