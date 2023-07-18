Завтра буддисты Калмыкии отметят День первого поворота Колеса Учения

Именно в этот день, более 2500 лет назад, Будда Шакьямуни даровал первое Учение после достижения Просветления. Оно было посвящено Четырем благородным истинам. Ежегодно в «Золотой обители Будды Шакьямуни» в этот день проходят большие праздничные мероприятия.

С 8 утра начнётся ритуал «Мәәдрин эргц - обход монахов и верующих вокруг хурула, с выносом статуи Майтрейи и священных текстов. В 9 часов состоится праздничный молебен.

Фото: Центральный Хурул Калмыкии