Состоялось 35 заседание региональной Избирательной комиссии

По его итогам зарегистрирован республиканский список кандидатов в депутаты Парламента Калмыкии седьмого созыва, выдвинутый региональными отделениями политических партий: РОССИЙСКАЯ ПАРТИЯ СВОБОДЫ И СПРАВЕДЛИВОСТИ, в количестве 37 человек, «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ –ПАТРИОТЫ - ЗА ПРАВДУ» в количестве 32 человек, Либерально-демократической партии России, в количестве 54 человек, а также политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ», в количестве 39 человек.

Об этом нам сообщили в пресс-службе регионального избиркома. Был назначен член Сарпинской территориальной избирательной комиссии, с правом решающего голоса. Внесены изменения в нормативные акты республиканского избиркома.