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20 июля, 09:45
НовостиПроисшествия

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в вандализме, повреждении надмогильных сооружений

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в вандализме, повреждении надмогильных сооружений

В МО МВД России «Городовиковский» поступило сообщение о повреждении пяти надмогильных сооружений на кладбище с.Виноградное Городовиковского района. В ходе осмотра места происшествия проведена фиксация повреждении надмогильных сооружений.

В результате, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 44-летний местный житель, который сознался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по Республике Калмыкия

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