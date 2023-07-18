Сотрудники полиции задержали подозреваемого в вандализме, повреждении надмогильных сооружений

В МО МВД России «Городовиковский» поступило сообщение о повреждении пяти надмогильных сооружений на кладбище с.Виноградное Городовиковского района. В ходе осмотра места происшествия проведена фиксация повреждении надмогильных сооружений.

В результате, подозреваемый был установлен и задержан. Им оказался 44-летний местный житель, который сознался в совершении преступления.

Возбуждено уголовное дело.

Фото: МВД по Республике Калмыкия