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26 сентября, 08:59
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Завтра, 27 сентября, - Всемирный день туризма. Его отмечают во многих странах мира, в том числе и в нашей.

Завтра, 27 сентября, - Всемирный день туризма. Его отмечают во многих странах мира, в том числе и в нашей.

Калмыкия активно развивает разные направления индустриии гостеприимства, которые привлекают и туристов России, и из-за рубежа.

Надо отметить, что в Республиканском центре детского-юношеского туризма и краеведения воспитали не одно поколение путешественников. Руководитель центра Герел Эрдниева сообщила о том, что здесь реализуют девять образовательных программ. Ребята Республиканского центра имеют в своей копилке дипломы Всероссийских конкурсов и проектов, а также благодарности федеральных профильных центров и организаций.

Вот и завтра юные туристы Элисты совместно со студентами КГУ направления Туризм и Экономика отправятся к Одинокому тополю – памятнику природы республиканского значения, сакральному месту для паломников и привлекательному туристическому объекту для путешественников. А оттуда они выедут в пригород, где их ждут туристические станции. Здесь юные туристы пройдут инструктаж и выйдут на маршруты.

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