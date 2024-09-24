Завтра, 27 сентября, - Всемирный день туризма. Его отмечают во многих странах мира, в том числе и в нашей.

Калмыкия активно развивает разные направления индустриии гостеприимства, которые привлекают и туристов России, и из-за рубежа.

Надо отметить, что в Республиканском центре детского-юношеского туризма и краеведения воспитали не одно поколение путешественников. Руководитель центра Герел Эрдниева сообщила о том, что здесь реализуют девять образовательных программ. Ребята Республиканского центра имеют в своей копилке дипломы Всероссийских конкурсов и проектов, а также благодарности федеральных профильных центров и организаций.

Вот и завтра юные туристы Элисты совместно со студентами КГУ направления Туризм и Экономика отправятся к Одинокому тополю – памятнику природы республиканского значения, сакральному месту для паломников и привлекательному туристическому объекту для путешественников. А оттуда они выедут в пригород, где их ждут туристические станции. Здесь юные туристы пройдут инструктаж и выйдут на маршруты.