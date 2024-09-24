Наш земляк Евгений Сангаджиев - российский актёр театра и кино, кинорежиссёр, сценарист и продюсер работает сейчас над научно-фантастической комедией «Космическая собака Лида».

Выпускник Российской академии театрального искусства уже выпустил несколько короткометражных фильмов, а за сериал Happy End и «Балет» в номинации «Режиссура» Евгений получил престижную премию редакции VOICE «Главные лица».

В комедии «Космическая собака Лида» в роли героя Игорька зрители увидят Данилу Харенко, а его взрослую версию сыграет Евгений Ткачук.

В актерском составе участвуют Юлия Пересильд и Евгений Стычкин, Ольга Науменко и Александра Бортич, а также Алексей Макаров, Евгений и Полина Сидихины.

Съемки проходят в Москве, Московской области и Астрахани. Премьера картины запланирована на 2025 год.

Фото: пресс-служба кинокомпании СТВ