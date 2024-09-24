В образовательных школах Калмыкии проводится праздник «День журавля».

В этом году Рабочая группа по журавлям Евразии, обеспокоенная критическим состоянием журавля-красавки, предложила посвятить этому виду мероприятие «День журавля» и конкурс рисунков «Сохраним журавля-красавку!»

У нас в Калмыкии собираются предотлетные стаи журавлей-красавок из многих областей юга России, а также Оренбургской области и Западного Казахстана. Как сообщает министерство образования и науки республики, праздник уже провели во многих образовательных учреждениях. В гимназии имени «Б. Басангова» Комсомольска, гимназии имени «Е.К Хаглышевой» Яшкуля, в средней школе поселка Привольный Яшкульского района.

Эстафету празднования Дня журавля продолжат гимназия Кетченеровского района и лицей имени «И.Г. Карпенко» села Приютное.

Фото: Минобрнауки Республики Калмыкия