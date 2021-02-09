3 марта, 12:53
 3 °C
89,57
74,58
  • ВЕСТИ
Анонс
  • Вести «Калмыкия»: смотрите ежедневно на телеканале «Россия 1»
  • Главные новости Калмыкии в еженедельном выпуске «Местное время. Воскресенье»
  • Слушайте Радио России — 102,7 FM
3 марта, 15:38
НовостиТуризмОбщество

С этого месяца из Элисты будут осуществляться авиарейсы по 5 направлениям

С этого месяца из Элисты будут осуществляться авиарейсы по 5 направлениям

Впервые в современной истории республики с марта текущего года из аэропорта «Элиста» будут осуществляться авиарейсы по 5 направлениям. Между Министерством и Авиакомпанией «UTair» заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета, по условиям которого компания-перевозчик планирует осуществлять авиарейсы из  Элисты в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Сочи и обратно.

На комфортабельных турбовинтовых среднемагистральных пассажирских самолётах ATR-72, вместимостью 70 посадочных мест. Авиакомпания «АЗИМУТ» продолжает выполнять ежедневные рейсы по направлению «Москва-Элиста-Москва» и «Санкт-Петербург-Элиста-Санкт-Петербург» с частотой 2 раза в неделю.

 

 

 Смотрите наши видео на YouTube!
Вперёд
Социальная сфера

Политика

Образование

Культура

Спорт
Здравоохранение
Экономика
Происшествия
Вести Калмыкия