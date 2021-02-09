С этого месяца из Элисты будут осуществляться авиарейсы по 5 направлениям

Впервые в современной истории республики с марта текущего года из аэропорта «Элиста» будут осуществляться авиарейсы по 5 направлениям. Между Министерством и Авиакомпанией «UTair» заключено соглашение на предоставление субсидии из республиканского бюджета, по условиям которого компания-перевозчик планирует осуществлять авиарейсы из Элисты в Минеральные Воды, Ростов-на-Дону, Сочи и обратно.

На комфортабельных турбовинтовых среднемагистральных пассажирских самолётах ATR-72, вместимостью 70 посадочных мест. Авиакомпания «АЗИМУТ» продолжает выполнять ежедневные рейсы по направлению «Москва-Элиста-Москва» и «Санкт-Петербург-Элиста-Санкт-Петербург» с частотой 2 раза в неделю.