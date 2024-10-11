Сотрудниками полиции Лаганского района выявлены факты незаконного оборота наркотических средств и водных биологических ресурсов
Сотрудниками подразделений по контролю за оборотом наркотиков в ходе оперативно-розыскных мероприятий в домовладении жителя г.Лагань были обнаружены и изъяты бумажные свертки и пластиковый контейнер с веществом растительного происхождения, предметы для изготовления наркотических средств.
Согласно заключению экспертизы, веществом является наркотическое средство каннабис (марихуана), массой более 90 грамм.
Более того, в морозильном ларе полицейскими были обнаружены пакеты с частями рыб осетровых пород, которые, как пояснил мужчина, являются стерлядью и осетром, приобретенными им в августе этого года у неизвестного мужчины. Рыба изъята и направлена на ихтиологическую экспертизу.
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения, возбуждено уголовное дело.
Фото: МВД Калмыкия