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16 февраля, 19:28
НовостиЭкология

Завершился традиционный конкурс социальных и культурных проектов

Завершился традиционный конкурс социальных и культурных проектов

Республиканская организация «Российский союз молодежи» стала победителем конкурса социальной и культурной направленности «Лукойл» с проектом «Живой родник».

 По словам организаторов, основная цель – формирование экологической культуры и туристской этики у калмыцких школьников. В его рамках организовано 2 тематических лагеря, участниками которых являются школьники. Мероприятия проходят с соблюдением всех эпидемиологических требований. В первый день ребята изучили основы туристской подготовки: виды узлов и способы вязания, а также им рассказали о типах костров.

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