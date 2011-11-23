Завершился традиционный конкурс социальных и культурных проектов

Республиканская организация «Российский союз молодежи» стала победителем конкурса социальной и культурной направленности «Лукойл» с проектом «Живой родник».

По словам организаторов, основная цель – формирование экологической культуры и туристской этики у калмыцких школьников. В его рамках организовано 2 тематических лагеря, участниками которых являются школьники. Мероприятия проходят с соблюдением всех эпидемиологических требований. В первый день ребята изучили основы туристской подготовки: виды узлов и способы вязания, а также им рассказали о типах костров.