Снег, который идет беспрерывно вторые сутки, способствует накоплению долгожданной влаги в почве

Осенью растениеводам пришлось сеять озимые в условиях отсутствия осадков. Площадь зерновых культур занимает 222 тысячи 600 гектаров. Из-за губительных последствий засухи фермеры опасались за будущий урожай. Но в декабре и январе понижение температуры до критических показателей не наблюдалось, поэтому гибели посевов нет, сообщили сегодня в профильном министерстве.

А вот зимовка скота проходит в непростых условиях. Поголовье, которое еще с лета находится на стойловом содержании, требует больших расходов грубых кормов. Их завозят из соседних регионов. Сено закупают даже в Рязанской области. Также пшеницей и ячменем закрома пополняются из Городовиковского, Сарпинского и Яшкульского районов. А фуражное зерно приобретается не только за счет собственных денег, но и на средства господдержки, которые были выделены в декабре сельхозтоваропроизводителям республики. Главная задача животноводов - выйти из зимовки с минимальными потерями.