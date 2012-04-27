В России законодательно запретят высаживать из транспорта детей-безбилетников

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект о запрете высаживать детей-безбилетников из общественного транспорта. Норма будет действовать в отношении несовершеннолетних без сопровождения. Изменения вносятся в Устав автотранспорта и наземного электрического транспорта и закрепляет действующие в регионах ограничения на федеральном уровне. Об этом сообщила депутат Госдумы Марина Мукабенова.