Завершился конный поход, посвященный юбилею подвига 110-й отдельной калмыцкой кавалерийской дивизии

В этом году исполняется 80 лет со дня её формирования. Конники стартовали из Малых Дербет 3 мая от здания, где располагался Штаб легендарной кавалерийской дивизии и финишировали в Элисте. Перед тем, как они стали участниками победного марша, их торжественно встречали в селе Троицкое.



Воины 110-ой задержали на Дону наступающие части немецко-фашистских войск, обеспечив, тем самым, переправу подразделений Красной армии. Герел Кикеева продолжит.

Торжественно, но легкой поступью ступают конники в село Троицкое. Навстречу им - жители с флагами, цветами и транспарантами. К словам поздравления и благодарности – песня День Победы - как гимн защитникам Родины. Здесь, на Главной площади райцентра, она звучит и в честь славных воинов 110 калмыцкой кавалерийской дивизии, беспримерному подвигу которых и был посвящен конный марш, инициированный главой Калмыкии.

На встречу с участниками конного марша пришли, как говорят, и, стар и млад. Петр Нахашкиев, рядом с которым и сын, и племянник, рассказывает, что ребята ждали этого момента.Оба интересуются историей – много читают о Великой Отечественной, и гордятся своими прадедами, своими соотечественниками, отстоявшими независимость Отчизны в грозные сороковые. И вот, что они узнали о легендарной кавдивизии сегодня.

По словам самих участников конного похода, главную миссию – донести до подрастающего поколения всю правду о войне, о патриотизме советского народа, ковавшего Победу над врагом, как на фронтах, так и в тылу – они продолжат. Их радует, что теперь о героическом прошлом 110 – той – будут знать в деталях и в малых поселениях степного края.

А еще в программе мероприятие, которое вызывает особый восторг у подростков, это возможность самому сесть верхом на лошадь.

Пришла выразить благодарность конникам и Наталья Абушинова, внучка ветерана Николая Букреева, участника боев под Курском и Сталинградом.

«История 110-ой ОККД – достойный пример воинской чести, гражданского долга и бесконечного патриотизма для всех последующих поколений, отмечал Бату Хасиков, и призвал, «быть достойными своих предков, с честью и гордостью нести имя сына калмыцкого народа».